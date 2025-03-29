Новый премьер-министр Канады высказался о сотрудничестве с РФ

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил на брифинге, что власти страны намерены сотрудничать со всеми дружественными государствами касательно Арктики. Он уточнил, что Россия не входит в их число. Ролик опубликован на YouTube.

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Ранее в ходе выступления на VI Международном форуме «Арктика — территория диалога» президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми сторонами в Арктике.

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«Назначение посла по Арктике произошло отчасти для укрепления тех отношений, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленницами в Арктике. Россия никоим образом не является одной из этих стран»,— отметил Карни.

Напомним, что МИД Канады сообщил о назначении специального посла по вопросам Арктики в конце 2024 года. В ведомстве пояснили, что этот шаг укрепит безопасность страны и поможет обеспечить стабильность в регионе.