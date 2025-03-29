На Западе предупредили об опасности вступления Украины в ЕС

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович выступил против членства Украины в Европейском союзе (ЕС). Об опасности вступления страны в состав организации он предупредил в соцсети X.
Кошкович прокомментировал новость о том, что мужчина, который напал на прохожих с ножом в центре Амстердама, оказался украинцем.
«Если мы позволим еврократам ускорить процесс вступления Украины в ЕС, миллионы бывших солдат с травмой унизительного поражения, но вооруженные до зубов будут находиться среди нас. Требуйте, чтобы ваше правительство не допустило членства Украины в ЕС!» — написал он.