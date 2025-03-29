На Западе предупредили об опасности вступления Украины в ЕС

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович выступил против членства Украины в Европейском союзе (ЕС). Об опасности вступления страны в состав организации он предупредил в соцсети X.

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Кошкович прокомментировал новость о том, что мужчина, который напал на прохожих с ножом в центре Амстердама, оказался украинцем.