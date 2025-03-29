Имамоглу обратился с призывом к властям

Суд над мэром Стамбула Экремом Имамоглу должен пройти в прямом эфире на турецком государственном телеканале TRT.

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Об этом заявил лидер основной оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель на митинге в Стамбуле в поддержку Имамоглу, пишет ТАСС.

«‎Передаю исторический вызов президенту Турции Рэджепу Тайипу Эрдогану от Имамоглу. Мэр Экрем Имамоглу говорит, что не виноват. Если ты доверяешь себе, предлагаю провести суд в прямом эфире на телеканале TRT», — сказал Озель.

23 марта суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической. Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривается оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах.

После его задержания в Стамбуле и других турецких городах начались масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов, а власти заблокировали дороги. Ведущие телеканалы прекратили прямые трансляции митингов.

На фоне произошедшего в Турции начались массовые акции протеста. Министр внутренних дел страны Али Ерликая рассказал, что к 24 марта число задержанных участников демонстраций превысило 1000 человек.