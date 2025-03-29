Дания ответила на критику Вэнса

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен выступил с обращением к американцам. Он осудил критику Копенгагена вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и предложил обсудить увеличение военного присутствия Соединенных Штатов в Гренландии. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне Вэнс в ходе выступления на американской космической базе Питуффик раскритиковал власти Дании за то, что они «не смогли обеспечить необходимые военные расходы» для защиты Гренландии от угроз и для поддержания базы США.

«Разумеется, мы приветствуем критику. Но позвольте, я буду полностью откровенным. Мы не оценили тот тон, которым [эта критика] высказывается»,— подчеркнул министр.

Глава ведомства отметил, что с близкими союзниками так не разговаривают.

Джею Ди Вэнсу пришлось сопровождать жену в Гренландию из-за недовольства местных

Расмуссен уточнил, что Копенгаген уважает необходимость Соединенных Штатов в увеличении военного присутствия в Гренландии и готов к обсуждению этой темы с американской стороной.