В США раскрыли причину нелюбви Трампа к Европе

Президент США Дональд Трамп и его соратники считают, что Европа пришла в упадок и утратила значение геополитического центра. Именно по этой причине отношения США и ЕС постоянно ухудшаются, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Издание напомнило о скандальной утечке из приложения Signal. Вице-президент Джей Ди Вэнс и другие высокопоставленные чиновники США обсуждали военный удар по хуситам в Йемене, которые блокируют судоходство по Красному морю — жизненно важному коммерческому маршруту, особенно для Европы.

«Я просто ненавижу каждый раз выручать Европу», — написал тогда Вэнс.

Министр обороны США Пит Хегсет быстро согласился:

«Я полностью разделяю ваше отвращение к европейцам- халявщикам. Это жалко».

WSJ утверждает, что сейчас Трамп и его соратники считают, что Европа утратила значение для геополитики. По их мнению, экономика Старого света находится в упадке, а европейцы «морально разлагаются и демографически обречены».

Издание пишет, что исторически американцы не выносили высокомерие европейцев, а те презирали США за вульгарность и материализм. После Второй мировой войны отношения улучшились из-за общего врага в лице СССР. После развала Союза напряженность между США и Европой вновь начала расти.

В частности, сейчас Трамп раздражен из-за того, что европейцы мало тратят на оборону в рамках НАТО. В среде политиков США господствует мнение, что Европа позволяет себе щедрые социальные пособия за счет Вашингтона, который обеспечивает ее безопасность.