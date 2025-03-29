Апелляционный суд разрешил Маску возобновить сокращения в USAID

Апелляционный суд разрешил главе Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илону Маску возобновить сокращения в Агентстве США по международному развитию (USAID), сообщает The Hill.

«Апелляционный суд разрешил Илону Маску и Министерству эффективности государственного управления (DOGE) возобновить работу по упразднению Агентства США по международному развитию (USAID)», — говорится в публикации.

При этом 26 сотрудников USAID подали иски, утверждая, что Маск не обладает достаточными полномочиями для увольнения сотрудников агентства.

Отмечается, что это разбирательство — одно из десятков судебных исков, направленных на то, чтобы помешать работе DOGE.

В конце февраля правительство США официально начало сокращение сотрудников USAID.