В Раде прокомментировали слова Зеленского о переговорах с Россией

Владимир Зеленский решил проверить, как Украина справится без поддержки США в переговорах с Москвой, предположил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он добавил, что украинский лидер полагается на Францию и Великобританию, пишет РИА Новости.

Ранее Зеленский сказал, что Европа должна быть за столом переговоров по урегулированию конфликта и представлять ее должны Великобритания и Франция.

«Нужно правильно читать фразу Зеленского о том, что наши [Украины] интересы на переговорах будут представлять Франция и Британия. То есть, не США», — отметил парламентарий.

По его мнению, украинский лидер фактически отказался от посреднических услуг США в связи с тем, что его не устраивает, как американцы видят завершение конфликта.

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Дубинский подчеркнул, что без поддержки США единственным возможным исходом конфликта может стать военное поражение Украины.