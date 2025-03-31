Заместитель главы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Октавиан Якимовский сообщил, что сотрудники правоохранительных органов получили данные от Службы информации и безопасности Молдавии, в которых содержалась информация о то, что глава Гагаузии Евгения Гуцул хочет покинуть страну.

Уточняется, что силовики настояли на ее аресте именно по этой причине.

Гуцул назвала своей арест ударом по Гагаузии в целом

Напомним, что 28 марта районный суд Кишинева частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул. Срок ареста составляет 20 суток. Сторона защиты, в свою очередь, отмечает, что планирует опротестовать данное решение.