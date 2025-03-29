В Мьянме произошло еще одно землетрясение. Магнитуда составила 5,2. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на EMSC.

Толчки были зафиксированы около 15:50 (12:20 по московскому времени) в двух километрах от столицы государства, Нейпьидо.

Сообщения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

В пятницу, 28 марта, жертвами мощного землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме стали более тысячи человек, свыше двух тысяч получили травмы.

Землетрясение произошло около полудня, эпицентр располагался к западу от второго по величине города Мьянмы Мандалая.