Президент Бразилии прокомментировал участие в праздновании 9 Мая

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил, что планирует приехать в Россию в мае. Он будет участвовать в празднованиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проведет переговоры с Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Бразильский лидер сделал заявление в субботу, во время пресс-конференции, подводящей итоги его визита во Вьетнам.

«Я планирую приехать в Россию 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины Победы», — заявил Лула да Силва.

По его словам, он также хочет обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможности мирного урегулирования на Украине. Этой же теме будет посвящен планируемый визит бразильского лидера в Китай. Бразилия и Китай рассчитывают на начало переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Озвучено решение Трампа по приезду в Москву 9 мая

Ранее помощник бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что Лула да Силва приедет в Россию в мае.