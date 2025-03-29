Видео Трампа со словами о «защите Гренландии» является серьезной угрозой. Президент США пойдет на любые действия, чтобы заполучить остров, предупреждает немецкое издание Bild.

Ролик президента США Дональда Трампа был опубликован в соцсети Truth Social накануне. Он заявил, что Вашингтон хочет обеспечить безопасность Гренландии из-за «растущих угроз».

В 90-секундном видео демонстрировались кадры из Гренландии и кинохроника времен Второй мировой войны. В ролике говорилось, что американцы и гренландцы «стояли как часовые на вершине мира», но в настоящее время самый большой остров в мире, внешние отношения которого курирует Дания, сталкивается с новыми «угрозами» со стороны «агрессии» России и «экспансии» Китая.

Трамп пообещал «защитить Гренландию от России»

Немецкая газета назвала видео Трампа профессиональным и «пропагандистским». Издание считает, что ролик нельзя расценивать как «помпезную постановку», оно предупреждает об опасной угрозе, нависшей над Гренландией, Данией и ЕС. Трамп способен предпринять всё что угодно, чтобы захватить остров.

«Снова стало понятно, что Трамп настроен крайне серьезно», — пишет Bild.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал слова Трампа о намерении присоединить Гренландию к США.