Украинку оттаскали за волосы за требование выключить русскую музыку

Украинская активистка Лидия Фесенко пожаловалась, что ее оттаскали за волосы в кафе за требование выключить русскую музыку. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел накануне, в одном из кафе города Снятин в Ивано-Франковской области.

По ее словам, в кафе за столиком сидели две девушки, слушали русскую музыку. Она сделала им замечание и столкнулась с агрессией: горожанки обругали ее, а затем оттаскали за волосы.

«Сказать, что я в шоке, это мягко сказано»,— подчеркнула Фесенко.

Активистка уточнила, что написала заявление в полицию, приложила к нему записи с видеокамер. Вместе с тем, добавила она, девушкам могут инкриминировать только административную статью о «мелком хулиганстве».

Водителя такси в Киеве заблокировали за русский язык

Ранее активистка Ярина Черногуз пожаловалась на водителя пассажирского автобуса, который отказался выключить сериал на русском языке.

Украинка заметила, что после того, как мужчина ответил отказом, большинство пассажиров промолчало, а одна из женщин позволила себе резкие высказывания в ее адрес.