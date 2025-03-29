Заместитель Гуцул обратился к жителям Гагаузии

После ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул ее первый заместитель Илья Узун обратился к жителям автономии. Он призвал гагаузов сплотиться, не молчать и не поддаваться на провокации, передает РИА Новости.

В субботу видеообращение Узуна было опубликовано в соцсетях.

Политик призвал всех гагаузов и всех, кому дорога справедливость, «сплотиться в этот тяжелый час, не поддаваться на провокации, но и не молчать». По его словам, в Кишиневе должны знать, что сильное давление на Гагаузию вызовет мощный ответ.

«Евгения Гуцул — герой Гагаузии, и ее борьба — это наша общая борьба. Мы не отступим. Мы победим», — сказал Узун.

Он отметил, что в Гагаузии сделают все возможное и невозможное, чтобы добиться освобождения Гуцул. Представители автономии обратятся в международные организации, начнут давление на режим с помощью мирных протестов и юридической борьбы.

«Ни один метод не останется неиспользованным», — добавил Узун.

Накануне суд Кишинева арестовал Евгению Гуцул на 20 суток. Она заявила, что не признает вину, а решение суда «обезглавило» автономию. Политика подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций.