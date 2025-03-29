Европейские страны должны отказаться от своего ошибочного плана, предполагающего отправку «миротворческих» контингентов на Украину.

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Такое мнение выразила журналистка Дженнифер Каванна в статье для издания Unherd.

«Европа должна отказаться от своего ошибочного намерения сформировать "перестраховочные силы" на Украине и вместо этого сосредоточиться на более вероятном и реальном исходе этого конфликта: вооруженном нейтралитете Киева», — отметила она.

Каванна также выразила уверенность в том, что Европа «в любом случае будет ответственна за вооружение Украины».

27 февраля французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Великобритания отправят делегацию военных на Украину, чтобы разработать формат будущей военной поддержки вооруженных сил республики.

Однако газета The Wall Street Journal рассказала, что Париж и Лондон сталкиваются с трудностями в попытках убедить других европейских союзников направить свои войска на Украину.