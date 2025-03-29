Трамп рассказал, что мешает урегулировать конфликт на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил, что переговоры продолжаются, прогресс есть, но между сторонами конфликта на Украине все еще «присутствует недоброжелательность», пишет Ura.ru.

Напомним, что американский лидер после инаугурации стал активно заниматься вопросами урегулирования кризиса на Украине.

«Прогресс есть, но между сторонами присутствует недоброжелательность», — уточнил Трамп.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры России свидетельствуют о том, что Киев целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа.

Трамп обвинил Россию в «затягивании» переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности украинской администрации.