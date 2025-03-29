Экс-премьер Италии рассказал, как из-за Зеленского его едва не выгнал президент Бразилии

© Zuma / ТАСС

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва чуть не выгнал бывшего премьера Италии Массимо д’Алему, который приехал к нему по просьбе Владимира Зеленского. Об этом пишет итальянское издание La Repubblica со ссылкой на рассказ д’Алемы.

Итальянский политик рассказал, что Зеленский обратился к нему в кулуарах одного из саммитов в Европе. Он сказал д’Алеме, что боится катастрофы для Киева, поскольку «американцы уходят, а европейцы не надежны». Поэтому он попросил его отправиться к президенту Бразилии и председателю КНР, чтобы понять, что они могут предложить.

«Я поехал, но Лула едва не выгнал меня, он сказал, что Украиной должны заниматься американцы, это их проблема», — признался д’Алема.

При этом Лула посоветовал итальянцу уделить больше внимания палестинскому вопросу.

Президент Бразилии высказался об отправке войск на Украину

Визит д’Алемы в Пекин также не принес результата. Ему не удалось пообщаться с первыми лицами, разговор состоялся только с политиком, отвечающим за внешнюю политику Коммунистической партии.

«Он сказал, что китайцы могли бы подумать о международных силах, похожих на те, что находились в Косово», — сказал д’Алема.

Китайский политик также отметил, что д’Алема стал первым европейцем, который приехал поговорить о разрешении кризиса, другие лишь просили «не поддерживать Россию». По словам экс-премьера, это заставило его задуматься.