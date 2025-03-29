В Турции заблокировали российский видеохостинг Rutube, сообщил национальный регулятор BTK. Решение связано с рекламой на платформе запрещенных в стране азартных игр. Регулятор постановил закрыть доступ к сайту еще в конце февраля этого года.

Доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания МТС решила закрыть свой видеохостинг Nuum, который считается аналогом YouTube. Приложение перестанет быть доступным 1 июня, до этого времени у пользователей есть возможность выгрузить необходимый контент.

По словам источника, всю технологическую инфраструктуру Nuum передадут подразделению МТС AdTech. В будущем ее планируют использовать для создания рекламной сети коммерческих видеобаннеров. Представитель МТС отметил, что Nuum решили закрыть «в связи с новой стратегией трансформации компании». Отмечается, что оператор решил сосредоточиться «на проектах с быстрой окупаемостью».

Трафик YouTube в России упал до рекордно низких 20%

19 декабря прошлого года в ходе прямой линии блогер Влад Бумага поинтересовался у президента России Владимира Путина, стоит ли в стране замедлять YouTube. В ответ глава государства заметил, что Google должна соблюдать российское законодательство, в противном случае на место американского видеохостинга придут конкуренты в виде VK и Rutube.