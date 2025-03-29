Европа должна отказаться от отправки миротворцев на Украину, вместо этого Брюссель может обеспечить Киеву нейтралитет. Об этом сообщает портал Unherd.

«Европа должна отказаться от своего ошибочного стремления к силе успокоения и вместо этого сосредоточиться на том, что является гораздо более вероятным и осуществимым результатом для Украины: вооруженный нейтралитет», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что вооруженный нейтралитет не даст Украине внешних гарантий безопасности или размещения иностранных войск на ее территории. Но он также не оставит ее беззащитной. Напротив, он обеспечит, что Украина будет хорошо вооружена.

Макрон рассказал о действиях миротворцев в случае нападения на них

29 марта депутат Госдумы Юрий Нестеренко заявлял, что отправка так называемых миротворческих сил на Украину может привести к потенциальному столкновению России с НАТО, а в таких инициативах нет ничего здравомыслящего.