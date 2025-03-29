Стало известно о еще одном скандале с секретной перепиской в США

Сотрудница Министерства внутренней безопасности (DHS) США в конце января 2025 года случайно добавила журналиста в переписку о предстоящей операции правоохранительных органов. Руководство хочет лишить ее доступа к секретной информации, пишет NBC со ссылкой на источники.

Собеседник телеканала уточнил, что женщина по ошибке включила журналиста в число адресатов подробного письма об операции иммиграционных и таможенных органов.

Чиновница сразу осознала свою ошибку, позвонила журналисту и уговорила его не разглашать информацию, пояснил источник.

По его данным, содержавшиеся в письме данные не были секретными как таковые, но все же их не следовало разглашать. В частности, было указано время и место проведения операции.

Журналиста случайно добавили в секретный военный чат команды Трампа

Журналисты пояснили, что на историю с сотрудницей DHS обратили внимание на фоне скандала с добавлением главреда американского журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат с высокопоставленные официальными лицами США.