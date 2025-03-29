Глава Пентагона приводил супругу на секретные встречи

Министр обороны США Пит Хегсет приводил свою жену Дженнифер Хегсет на встречу с иностранными коллегами в Пентагоне, где обсуждались секретные вопросы.

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Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Министр обороны Пит Хегсет, который подвергается пристальному вниманию из-за того, как он раскрыл детали военного удара, привел свою жену, бывшего продюсера Fox News, на две встречи с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация», — сказано в материале.

По данным WSJ, одна из таких встреч состоялась, когда Соединенные Штаты отказались предоставлять военные Вооруженным силам Украины.

Беседа носила конфиденциальный характер. У каждого участника встречи, в этом случае, имеется соответствующий допуск.

25 января текущего года вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс привел Хегсета к присяге в качестве нового министра обороны США. Вэнс отметил, что новый глава Пентагона пользуется уважением американских военных из числа участников боевых действий.