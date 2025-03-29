Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Россия будет соблюдать мир на Украине в случае, если американский президент Дональд Трамп убедит Москву заключить соглашение.

«Трамп часто говорит, что если он подпишет сделку с Россией, то Россия будет соблюдать её. Я в это верю. Пока Трамп будет у власти, Путин её будет соблюдать», — заявила она в интервью The Financial Times.

При этом ранее представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что киевский режим не собирается соблюдать соглашение по прекращению огня в Чёрном море в случае с военными кораблями.