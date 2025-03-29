Трамп выдвинул критическое требование Зеленскому

Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщает, что в проекте соглашения по недрам, который Вашингтон передал Киеву, содержатся предельно жесткие требования, принятие которых позволит США фактически получить полный контроль над всей экономикой Украины. Чиновники в Киеве говорят, что в таком виде заключение соглашения невозможно.

В статье отмечается, что США требуют предоставить им право первой очереди на участие во всех инфраструктурных проектах Украины. Причем это касается не только добычи редкоземельных металлов, а вообще всех полезных ископаемых, а также портов. Управлять создаваемым фондом будут фактически американцы, потому что они намерены согласовывать кандидатов от Украины и хотят иметь право отстранять их в любой момент. При этом США ничего не инвестируют в фонд и хотят засчитать в качестве своего взноса стоимость всей помощи, которая оказывалась Украине во времена экс-президента Джо Байдена.

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Издание отмечает, что Украина "почти наверняка" откажется подписать соглашение в таком виде. Это может вызвать новый виток конфликта между Киевом и Вашингтоном.

Старший научный сотрудник «Атлантического совета» Рэйчел Риццо сказала журналистам, что США намерены оказать давление на украинцев и заставить их подчиниться. Однако в окружении главы офиса президента Украины говорят, что Верховная рада никогда не примет такое соглашение.

Таким образом для Владимира Зеленского образовалась вилка. Если он откажется от соглашения - США могут, например, снова лишить Киев разведданных. А если согласится, то получит масштабный политический кризис в стране и бунт со стороны Верховной рады.