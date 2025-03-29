Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что «после предательств и осуждений» со стороны соотечественников она поняла, что австрийское происхождение лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера не является совпадением. Своим мнением она поделилась в эфире передачи «Русский ковчег» телеканала «СПАС».
«Знаете, я всегда стремилась защитить австрийское общество от нападок, когда нас обвиняли в том, что мы все фашисты, нацисты. Я всегда противостояла этому. Но когда я увидела, как люди предают меня, как они осуждают меня, в тот момент я многое осознала», — рассказала она.