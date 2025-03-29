В Германии отреагировали на ролик Трампа про защиту Гренландии от России

Ролик американского лидера Дональда Трампа, в котором он рассуждает о защите Гренландии от России и Китая, показал, как он серьезно настроен на то, чтобы заполучить остров. Так отреагировала на видео немецкая газета Bild.

«Помпезная постановка больше похожа на очередную опасную угрозу. В очередной раз становится ясно, что Трамп настроен крайне серьезно», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что слова президента США можно трактовать как стремление американской стороны заполучить Гренландию и что ради этой цели Трамп пойдет на все.

Трамп пообещал «защитить Гренландию от России»

Ранее американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social видеоролик, в котором пообещал обеспечить безопасность Гренландии в свете «растущих угроз» со стороны РФ и КНР. Он напомнил, что Соединенные Штаты уже защищали Гренландию во время Второй мировой войны.