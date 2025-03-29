В США предъявили жесткие требования Украине в рамках мирного соглашения

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на подписании Украиной соглашения, которое предоставит Вашингтону контроль над главными экономическими проектами в республике. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на проект документа, направленного в Киев.

© Газета.Ru

Соединенные Штаты, в частности, желают получить право первой очереди на участие в инфраструктурных проектах и программах Украины по добыче полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы и строительство портов. Фонд, управляемый преимущественно гражданами США, будет направлять полученные средства на погашение расходов на военную помощь, предоставленную американской стороной республике.

Экс-разведчик Риттер заявил, что Зеленский так или иначе будет ликвидирован

Власти Украины опасаются, что условия договора ограничат их возможности привлекать других инвесторов и реанимировать инфраструктуру. Аналитики отмечают, что новые требования Вашингтона могут ухудшить напряженность в отношениях, особенно после недавней ссоры между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Если соглашение все же будет подписано, Украина будет вынуждена в течение 45 дней представить список проектов для рассмотрения фондом, говорится в статье.

Ранее Зеленский заявил, что в рамках сделки не отдаст США и 10 центов.