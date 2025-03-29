Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило тысячу человек

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 1002 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

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Отмечается, что еще 2376 человек пострадали.

Утром 29 марта стало известно, что число жертв мощного землетрясения выросло до 694 человек.

Ранее сообщалось, что МЧС России по указанию президента России Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения.

В пятницу, 28 марта, на Мьянму обрушились два мощных землетрясения. По данным специалистов, магнитуда подземных толчков достигала 7,7 и 6,4. Сильные афтершоки ощутили в Таиланде. В обеих странах оказались разрушены дома, дороги и другие инфраструктурные объекты.