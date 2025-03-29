Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер выразил предположение в эфире YouTube-канала India & Global Left, что Владимир Зеленский в любом случае будет ликвидирован.

«Зеленский — проблема, которая должна быть ликвидирована. И я думаю, что он будет ликвидирован так или иначе...», — сказал он.

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По мнению Риттера, Зеленский и Европа препятствуют урегулированию украинского конфликта.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее выразил предположение, что Зеленский сбежит с Украины по приказу западных союзников после поражения.