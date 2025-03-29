Раскрыта причина сокращения времени визита Вэнса в Гренландию

Время пребывания вице-президента США Джей Ди Вэнса и его жены Уши Вэнс с визитом в Гренландии ограничили. Значительное сокращение объяснили с логистикой на фоне сложности планирования, передает портал Axios, ссылаясь на анонимного чиновника.

До этого Вэнс сообщал, что вместе с женой покидает Гренландию после всего лишь трехчасового визита.

Вэнс покинул Гренландию

Изначально планировалось, что Уша Вэнс пробудет на острове три дня вместе с советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Крисом Райтом. Делегация хотела посмотреть на гонки собак в упряжках и наладить коммуникацию с населением. Но данные об их визите стали новостью для Дании и Гренландии.