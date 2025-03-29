Стало известно о визите Маска в ЦРУ и встрече с директором

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности правительства, встретится с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом 31 марта для обсуждения сокращения штата ведомств и госрасходов.

Стало известно о визите Маска в ЦРУ
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Американский предприниматель Илон Маск, руководящий ведомством по повышению эффективности работы правительства, планирует посетить Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США на следующей неделе, передает ТАСС. Визит состоится 31 марта, когда Маск встретится с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

Как сообщила в соцсети X журналистка Кэтрин Херридж, Маск и Рэтклифф обсудят вопросы, связанные с повышением эффективности работы правительства. Представитель ЦРУ заявил газете Politico, что Рэтклифф пригласил Маска для обсуждения инициатив, направленных на сокращение штата федеральных ведомств и государственных расходов.

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По информации издания, визит Маска в ЦРУ указывает на то, что его инициативы могут повлиять на внутренние процессы в управлении. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о мерах по сокращению бюрократии и поручил Маску курировать соответствующее ведомство. Маск выразил намерение сократить государственные расходы на два трлн долларов, что уже привело к значительным сокращениям и приостановке программ финансовой помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск сообщил о масштабной кибератаке на его социальную сеть Х (бывший Twitter, заблокирована в России), что вызвало массовые сбои у пользователей. Центральное разведывательное управление США начало проверку после утечки данных в Белый дом, содержащих имена сотрудников на испытательном сроке. Сотрудники семи американских разведывательных ведомств США получили предложения об увольнении в рамках реформы, инициированной Илоном Маском для повышения эффективности работы американского правительства.

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