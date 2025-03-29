The Spectator: Зеленский не сможет отказаться от минеральной сделки с Трампом
Владимир Зеленский не сможет отказать президенту США Дональду Трампу в подписании сделки по минералам.
«Зеленский не может сказать «нет», опасаясь риска снова столкнуться с Трампом», — пишет британский журнал The Spectator.
Согласно статье единственным вариантом, который есть у Киева, является торможение соглашения.
На Украине сравнили проект сделки по ресурсам с выплатой США репараций
В Telegraph утверждают, что Трамп «наставил пистолет» на Зеленского сделкой по редким минералам.
Ранее Зеленский обвинил США в изменении условий сделки по полезным ископаемым Украины.