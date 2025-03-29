Европейцам необходимо избавиться от Европейского союза, в противном случае они столкнуться с неизменной катастрофой, заявил в статье для издания L'AntiDiplomatico итальянский профессор Винченцо Коста.

«У европейцев есть только один выбор: либо они избавятся от этого цирка с его клоунами, танцорами и карликами, либо их ждёт катастрофа», — говорится в публикации.

Уиткофф: европейцы начинают понимать, что Путин не хочет захватывать ЕС

Коста отметил, что ЕС является гегемоном и уничтожает традиции европейцев.

Итальянский премьер Джорджа Мелони ранее заявила, что Европа «немного потеряла себя».

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен между тем назвал главу евродипломатии Каю Каллас олицетворением политической несостоятельности ЕС.