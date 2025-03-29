L'AntiDiplomatico: европейцы должны избавиться от ЕС ради своего спасения
Европейцам необходимо избавиться от Европейского союза, в противном случае они столкнуться с неизменной катастрофой, заявил в статье для издания L'AntiDiplomatico итальянский профессор Винченцо Коста.
«У европейцев есть только один выбор: либо они избавятся от этого цирка с его клоунами, танцорами и карликами, либо их ждёт катастрофа», — говорится в публикации.
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Коста отметил, что ЕС является гегемоном и уничтожает традиции европейцев.
Итальянский премьер Джорджа Мелони ранее заявила, что Европа «немного потеряла себя».
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен между тем назвал главу евродипломатии Каю Каллас олицетворением политической несостоятельности ЕС.