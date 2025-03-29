Власти Венгрии прокомментировали идею отправить на Украину миротворцев

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости отметил, что Будапешт считает преждевременным разговор об отправке миротворцев на Украину, пока нет договорённости России и США. По его словам, существует очень чёткая последовательность, которую необходимо соблюдать.

«Сначала давайте заключим соглашение — и мы не видим другого варианта, кроме соглашения США и России», — подчеркнул дипломат.

Сийярто: Брюссель готовит европейцев к войне

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин ранее заявил, что Россия категорически против размещения иностранных военных на Украине.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что размещение миротворцев на Украине чревато столкновением России с НАТО.