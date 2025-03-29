Маск сообщил, что его стартап выкупил все акции социальной сети X

Стартап американского миллиардера Илона Маска xAI, создавший чат-бот Grok, выкупил весь пакет акций социальной сети X (бывший Twitter) стоимостью $45 млрд. Об этом сообщил сам Илон Маск в социальной сети X.

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«xAI приобрел X с помощью транзакции по покупке акций. Стартап xAI стоит $80 млрд, а соцсеть X — $33 млрд (если из $45 млрд вычесть $12 млрд долга)», — написал Маск.

Он добавил, что будущее компаний теперь станет общим, при этом уже началась работа по совмещению данных и моделей программ.

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ИИ-стартап xAI был основан Маском в 2023 году. В прошлом году, выступая на конференции Tesla, бизнесмен заявлял о потенциале стартапа xAI в развитии технологий автономного вождения, создании центров обработки данных нового поколения и интеграции с программным обеспечением Tesla.

Также Илон Маск сообщил, что разработанный компанией xAI чат-бот с искусственным интеллектом Grok стал доступен пользователям мессенджера Telegram.

Ранее стало известно, что ИИ Маска Grok может заменить человека со средним опытом работы.