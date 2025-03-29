Капитана затонувшего в Хургаде батискафа отпустили под залог и подписку о невыезде.

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Об этом сообщила египетская газета Al-Masry al-Youm.

Кроме того, отмечается, что следственные органы проверяют документы, лицензии, записи о техобслуживании судна.

Напомним, в результате ЧП с туристическим батискафом пострадали 23 человека, шестеро погибли. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о крушении батискафа с российскими гражданами у берегов Хургады.