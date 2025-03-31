Стармер обсудил с Трампом итоги встречи «коалиции желающих» по Украине

Премьер Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора рассказал президенту США Дональду Трампу об обсуждениях на встрече «коалиции желающих» по Украине.

Информация об этом появилась на сайте канцелярии британского премьера.

«Обсуждая ситуацию на Украине, премьер-министр проинформировал президента о продуктивных дискуссиях на встрече «коалиции желающих» в Париже на этой неделе», — говорится в сообщении.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее назвал обсуждающие отправку «миротворцев» на Украину страны из «коалиции желающих» «совсем не желающими ссориться» с Трампом.

Также поступала информация, что ЕС рассматривает отправку воздушных и морских сил на Украину.