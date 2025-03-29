Канада отказалась от сотрудничества с Россией по Арктике

Новый премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что не будет сотрудничать с Россией в Арктике, так как Москва не является «единомышленницей» Оттавы. Об этом заявил новый премьер-министр Канады Марк Карни, передает ТАСС со ссылкой на канадские СМИ.

«Назначение посла по Арктике произошло отчасти для укрепления тех отношений, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленницами в Арктике. Россия никоим образом не является одной из этих стран», — заявил Карни на пресс-конференции в Монреале.

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Заявление Карни звучит на фоне отправки Канадой своих послов и консулов в Аляску и Гренландию, которую в прошлом году анонсировала министр иностранных дел страны Мелани Жоли. Тогда глава канадского внешнеполитического ведомства утверждала, что этот шаг позволит Оттаве отстаивать национальные интересы в Арктике.

22 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол Тейлор совершила «издевательский перформанс», когда возложила цветы к монументу «Родина-мать» на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, а потом в соцсетях выставила СССР виновным в развязывании Второй мировой войны. Дипломат указала, что было бы наивно полагать, что канадский посол посетила кладбище из сострадания к захороненным там жертвам блокады Ленинграда.

Захарова также обратила внимание, что Тейлор выставила блокаду Ленинграда прямым следствием договора между СССР и Германией о ненападении. Захарова отметила, что для посла Канады, страна которой укрывает нацистских преступников и аплодирует им в парламенте, блокада Ленинграда — всего лишь «один из поводов отработать методичку».

Ранее Трамп заявил, что пришел к согласию с премьером Канады по многим вопросам.