Sky: использование Россией и США Арктики может стать новым вызовом для Европы

Совместное использование Арктики Россией и США может стать новым вызовом для стран Европы.

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«Угроза того, что Россия и Америка совместно будут использовать Арктику при большом разделе сил, является новым вызовом для стран Европы при администрации Трампа», — передаёт телеканал Sky.

FP: Россия занимает более выгодные позиции в Арктике, чем США

В статье подчеркнули, что сегодня Арктика является огромным «трофеем», так как из-за изменения климата её огромные минеральные богатства становятся всё более доступными.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что количество военных в Арктике будет увеличиваться.

Также вице-президент Российского союза туроператоров (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал о перспективах развития туризма в Арктике.