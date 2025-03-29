На Украине заявили о невозможности подписать соглашение с США по минералам

Шансов на подписание соглашения по минералам между Украиной и США в нынешнем виде практически нет. Об этом сообщило издание The Washington Post (WP) со ссылкой на официальных лиц в Киеве.

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По словам собеседников издания, новая версия соглашения существенно меняет условия и не предусматривает гарантии безопасности для Украины. Они отмечают, что это «может стать поводом для усиления напряженности между двумя странами».

США и Украина находятся на пороге подписания соглашения по редкоземельным металлам

Высокопоставленный украинский чиновник подчеркнул, что все ранее предоставленные Киеву гранты в договоре фигурируют в качестве кредитов, которые нужно возвращать за счет доходов от продажи минералов. Также США «50 процентов от всех новых и существующих источников дохода, при этом не внося никакого собственного вклада».

«Нет ни единого шанса, что это соглашение будет подписано в его нынешнем виде», — прокомментировал бывший украинский чиновник на условиях анонимности.

Он отметил, что нынешний проект соглашения «ужасен для Украины».

Ранее «Европейская правда», раскрыв детали проекта договора, подчеркнула, что одобрить такое «кабальное для Украины соглашение» — неприемлемый вариант. Сам президент республики Владимир Зеленский также раскритиковал предложение Вашингтона, заявив, что Украина не будет воспринимать предоставленную военную помощь как долг.