Стало известно, что Трамп потребовал от Хаменеи

Президент США Дональд Трамп в своем письме Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи потребовал распустить шиитские формирования «Аль-Хашед аш-Шааби» в Ираке, рассказал иранский посол в Багдаде Мохаммад Аль-Казем. Об этом пишет РИА Новости.

В начале марта глава США заявил, что направил официальное письмо иранским властям. Он пояснил, что желает заключить с Тегераном сделку по иранской ядерной программе.

«Трамп в своем письме Ирану потребовал распустить «Аль-Хашед аш-Шааби». Это иракская военная организация, решения о котором могут принимать только иракские должностные лица», — пояснил дипломат.

С точки зрения Ирана роспуск этой организации считается неприемлемым, подчеркнул Аль-Казем. Вместе с тем, если Вашингтон займет справедливую позицию по ядерному вопросу, уважающую все права Ирана, Тегеран будет готов к переговорам, констатировал глава дипмиссии.

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По его словам, любые переговоры с американской стороной о ракетной программе, в особенности по вопросу иранский баллистических ракет, являются для Тегерана «красной линией».