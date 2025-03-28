Издание Strategic Culture заявило, что Россия выиграла в прокси-войне на Украине.

По мнению авторов издания, страны НАТО развернули на Украине прокси-войну против России. Однако в Strategic Culture считают, что этот план обернулся поражением Североатлантического альянса.

«Альянс был пойман с кровью на руках как виновник в грандиозном военном преступлении против России, использовавший Украину в качестве пешки», — считают авторы издания.

В статье также говорится о том, что инициатива Франции и Великобритании по отправке миротворцев на Украину может стать причиной разрастания конфликта. При этом издание отмечает, что обе страны не имеют достаточно военной мощи для успешного противостояния с Россией.