СМИ: Россия выиграла в прокси-войне на Украине
Издание Strategic Culture заявило, что Россия выиграла в прокси-войне на Украине.
По мнению авторов издания, страны НАТО развернули на Украине прокси-войну против России. Однако в Strategic Culture считают, что этот план обернулся поражением Североатлантического альянса.
«Альянс был пойман с кровью на руках как виновник в грандиозном военном преступлении против России, использовавший Украину в качестве пешки», — считают авторы издания.
В статье также говорится о том, что инициатива Франции и Великобритании по отправке миротворцев на Украину может стать причиной разрастания конфликта. При этом издание отмечает, что обе страны не имеют достаточно военной мощи для успешного противостояния с Россией.
«Макрон и Стармер также продвигают идею интеграции Украины в первую линию обороны против предполагаемой будущей российской агрессии в отношении Европы. На самом деле, речь идет о переконфигурации нападения. Их претензии на “построение прочного мира для Украины и Европы” — безрассудный гамбит, чтобы продлить войну. В худшем случае конфликт может перерасти в полномасштабную мировую войну», — сказано в статье.