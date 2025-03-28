МВФ одобрил выделение Украине нового пакета помощи на 400 миллионов долларов
Руководство Международного валютного фонда одобрило выделение очередного транша в размере 400 миллионов долларов в рамках принятого в марте 2023 года механизма расширенного кредитования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МВФ.
Отмечается, что данный вопрос руководство фонда рассматривало 28 марта в рамках седьмого обзора экономики Украины.
«Это позволило выделить Украине около 400 миллионов долларов, которые будут направлены на поддержку бюджета», — говорится в тексте.
Таким образом в настоящее время общий объем выплат по кредитной программе МВФ составит около 10,1 миллиарда долларов.