МВФ одобрил выделение Украине нового пакета помощи на 400 миллионов долларов

Руководство Международного валютного фонда одобрило выделение очередного транша в размере 400 миллионов долларов в рамках принятого в марте 2023 года механизма расширенного кредитования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МВФ.

Отмечается, что данный вопрос руководство фонда рассматривало 28 марта в рамках седьмого обзора экономики Украины.

«Это позволило выделить Украине около 400 миллионов долларов, которые будут направлены на поддержку бюджета», — говорится в тексте.

Таким образом в настоящее время общий объем выплат по кредитной программе МВФ составит около 10,1 миллиарда долларов.