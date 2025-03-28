СМИ: Макрон и Стармер могут раздуть на Украине мировой пожар

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер «могут раздуть мировой пожар на Украине». Об этом сообщает Die Weltwoche.

Согласно мнению издания, в данный момент Макрон и Стармер являются самыми опасными политиками на планете, поскольку их действия могут привести к Третьей мировой войне. Как объясняет автор Die Weltwoche, оба политика ощущают ностальгию по имперскому прошлому своих стран, из-за которого они принимают импульсивные решения.

«Вызывает беспокойство тот факт, что Франция и Великобритания, старые империалистические державы, особенно громко бряцают оружием. Фантомная боль утраченной империи особенно сильна. <...> Больше всего беспокоит то, что Париж и Лондон не так сильны, как они притворяются. За их громкими обещаниями Украине стоит очень мало. Не поддержка всех европейцев. Не хватало даже британских и французских боеприпасов, танков, рядовых и солдат. Но это делает их уязвимыми для рискованных необдуманных реакций, которые могут спровоцировать глобальный пожар. Но это делает Кира Стармера и Эммануэля Макрона самыми опасными игроками в мировой политике», — считает издание.

Помимо этого, автор статьи также считает, что сегодня в мире сложилась парадоксальная ситуация, когда обычно миролюбивый Евросоюз демонстрирует агрессивную риторику. При этом, Вашингтон же напротив выступают в качестве миротворцев.