Канада введет ответные пошлины в отношении США

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава собирается ввести ответные пошлины в отношении США. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По словам Карни, такой шаг позволит Канаде защитить своих рабочих и экономику, после повышения пошлин в США. При этом канадский премьер также добавил, что разговор с Трампом был «конструктивным», а после парламентских выборов в Канаде состоятся «всеобъемлющие переговоры» с США.

«Премьер-министр сообщил президенту, что его правительство введет ответные тарифы для защиты канадских рабочих и нашей экономики после того, как США объявили о введении со 2 апреля 2025 года дополнительных торговых мер», — рассказали в пресс-службе Карни.

Ранее Трамп прокомментировал переговоры с премьером Канады.