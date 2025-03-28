Трамп заявил, что США нужна Гренландия

Американский лидер Дональд Трамп высказал мнение о важности Гренландии для Соединённых Штатов, подчеркнув безопасность как ключевой аспект.

«Нам нужна Гренландия... У нас нет выбора», — приводит РИА Новости слова Трампа.

Трамп указал на необходимость Гренландии для обеспечения международной безопасности и упомянул о потенциальных угрозах со стороны Китая и России.

Он выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты должны взять на себя эту ответственность.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, заявил, что гренландцы не хотят быть американцами.