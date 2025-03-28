Названа дата увольнения Трампом всех сотрудников USAID

Департамент эффективности государственного управления сообщил, что все сотрудники Агентства по международному развитию США (USAID) будут уволены до 30 сентября — к концу финансового года. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что под увольнение попадают все должности, не требуемые законом. В ближайшее время весь персонал USAID получит электронные письма с уведомлением об увольнении. При этом, сотрудникам будет разрешено выбрать дату увольнения — 1 июля или 2 сентября.

В сообщении также указано, что в ближайшие три месяца Госдеп США возьмет на себя те программы USAID, которые посчитают «программами жизненно важной и стратегической помощи». Однако сотрудники ведомства не будут автоматически переведены на работу в Госдеп — к работе над задачами USAID допустят только тех сотрудников, которые пройдут «отдельный и независимый процесс найма».

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