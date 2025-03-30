Украина хочет добиться инвестиций от США в рамках ресурсной сделки

Украина намерена добиваться больших уступок от США в рамках дискуссии по поводу экономического соглашения, предложенного Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Киев будет просить у Вашингтона изменить целый ряд положений нового варианта ресурсной сделки, в том числе увеличения инвестиций со стороны США. Проект предложения, с которым ознакомилось агентство, предусматривает предоставление Вашингтону контроля над всеми крупными будущими инвестициями в инфраструктуру и полезные ископаемые на Украине, причем без каких-либо ограничений по срокам.

Украинская сторона опасается, что такое соглашение может негативно повлиять на вступление страны в Евросоюз, а также предусматривать возврата всей военной и экономической помощи, которую Вашингтон выделил Киеву. Согласно данным Госдепа США от 12 марта, Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму $66,5 млрд с начала спецоперации РФ 24 февраля 2022 года. Уточняется, что из этой суммы $31,7 млрд пришлось на вооружения, отобранные из арсеналов Пентагона. 28 марта украинские чиновники провели телефонный разговор с группой из США, чтобы получить разъяснения по предложению Трампа, сообщает источник Bloomberg.

Тотальные репарации Подписание соглашения в текущем виде передаст под контроль Вашингтона контроль над инвестициями в ключевые отрасли украинской экономики. В их число входят горнодобывающая сфера, нефтегазовый сектор, добыча полезных ископаемых, а также инфраструктурные объекты – порты, автомобильные и железные дороги. Так Вашингтон будет иметь ~право на всю прибыль и еще 4% годовых~ до тех пор, пока американские инвестиции не окупятся. Кроме того, США будут обладать приоритетным правом на закупку украинских ресурсов, а Киеву будет запрещено продавать их странам, с которыми конкурирует Америка. Кроме того, американская сторона сможет распоряжаться всей прибылью, поступающей в специальный инвестиционный фонд реконструкции, куда Украина обязана перечислять половину доходов от новых инфраструктурных и добывающих проектов.

США рассматривают финансовую и материальную помощь, оказанную Украине с февраля 2022 года, как свой вклад в этот фонд. Контролироваться он будет Международной финансовой корпорацией США по развитию (DFC).

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что роследний вариант соглашения, предложенный американцами полностью отличается от прежнего рамочного документа. Он подчеркнул, что Киев отказывается воспринимать полученную от Вашингтона военную помощь как долг, требующий погашения. "Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим", — заявил он. По данным украинских СМИ, новый проект ресурсного соглашения с США похож на первый вариант документа, который отверг Владимир Зеленский. Эта так называемая ресурсная сделка должна была быть заключена в феврале во время визита Зеленского в Белый дом. Однако она сорвалась из-за перепалки президента Украины с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и президентом Дональдом Трампом во время совместной пресс-конференции в Овальном кабинете.

На Украине новое предложение от США сравнили с репарациями, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.

"Украина как будто воевала в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна выплачивать пожизненные репарации", — приводит издание слова высокопоставленного украинского чиновника.

Другой чиновник, знакомый с ходом переговоров, в беседе с The Washington Post предположил, что новый проект соглашения может быть стартовой переговорной позицией Вашингтона, но он "ужасен для Украины". "Нет никаких шансов, что он будет подписан в таком варианте", — сказал собеседник газеты.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ход переговоров по ресурсной сделке между США и Украиной, и назвал новое соглашение "превосходным". По его словам, если он будет одобрен в нынешнем виде, то Владимира Зеленского и его соратников "повесят на Майдане как Муссолини". Если же Киев отвергнет соглашение, то США "обнулят бандеровский режим", считает Медведев.