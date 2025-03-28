WP: проект сделки по недрам выглядит как «репарации Киева после войны с США»

Проект соглашения с Соединёнными Штатами по вопросам ресурсов вызывает настороженность на Украине, пишет Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника.

«Выглядит как будто Украина вела войну с США, проиграла, была захвачена и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации», — говорится в публикации.

Чиновник отметил, что проект соглашения вызывает беспокойство, поскольку переопределяет «ранее выданные гранты США как займы».

Издание предполагает, что, учитывая реакцию украинских официальных лиц и депутатов, быстрое одобрение этой сделки маловероятно.

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