WP: проект сделки по недрам выглядит как «репарации Киева после войны с США»
Проект соглашения с Соединёнными Штатами по вопросам ресурсов вызывает настороженность на Украине, пишет Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника.
«Выглядит как будто Украина вела войну с США, проиграла, была захвачена и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации», — говорится в публикации.
Чиновник отметил, что проект соглашения вызывает беспокойство, поскольку переопределяет «ранее выданные гранты США как займы».
Издание предполагает, что, учитывая реакцию украинских официальных лиц и депутатов, быстрое одобрение этой сделки маловероятно.
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