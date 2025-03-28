Зеленский отказался признавать долг перед США

Украина не признает долги за военную помощь, полученную ранее от США. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал полученный Киевом проект нового соглашения по полезным ископаемым. Украинский лидер подчеркнул, что он полностью отличается от предыдущего рамочного документа.

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Зеленский отметил, что Киев не будет воспринимать переданную ему военную помощь в качестве долга.