Стали известны первые слова Гуцул после ареста

Глава Гагаузии Евгения Гуцул прокомментировала свой арест на 20 суток. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Когда Гуцул выводили из зала суда, она заявила, что ее арест «обезглавит Гагаузскую автономию».

«Сегодня обезглавили Гагаузскую автономию», — заявила она.

Ранее Гуцул арестовали на 20 суток — ей были предъявлены обвинения по четырем статьям: нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году, а также фальсификация официальных документов, деклараций и отчетов о финансировании кампании.