Гутерриш раскрыл роль ООН в переговорах по Черному морю

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что всемирная организация не участвует в переговорах по свободе передвижения в Черном море в рамках урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

У Гутерриша спросили, контактировали ли США с ООН по поводу посредничества в установлении прекращения огня в Черном море. Он ответил, что «некоторые контакты с Соединенными Штатами у организации были». В частности, по словам Гутерриша, с США общалась генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан.

«Но на данный момент ООН не участвует в переговорах», — добавил он.

Напомним, что 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций РФ и США. По их итогам Москва и Вашингтон согласились разработать договоренности, позволяющие реализовать прекращение огня по объектам энергетики России и Украины на 30 суток. При этом данный срок начал отсчитываться с 18 марта. Кроме того Москва и Вашингтон договорились обеспечить реализацию черноморской инициативы. Однако договоренность вступит в силу только после выполнения ряда условий со стороны России, которые включают в себя снятие санкций с Россельхозбанка.